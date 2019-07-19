https://static.news.ru/photo/fcf27a8e-aabc-11e9-88b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ViralHog/YouTube

Легкомоторный самолёт аварийно сел в океан возле побережья американского города Оушен-Сити. Видео приземления лайнера опубликовали в Интернете очевидцы.

На кадрах видно, как воздушное судно резко снижается и приземляется на воду. На борту был только пилот. После приземления он смог самостоятельно выбраться из кабины и вплавь добрался до берега, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, пассажирский Boeing 747 авиакомпании «Северный ветер» не смог вылететь 19 июля из столичного Шереметьево из-за дыма в салоне, при эвакуации пострадали восемь человек.