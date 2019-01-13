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Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Уфе

02.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар вспыхнул в помещении нефтеперерабатывающего завода Уфы, который расположен в микрорайоне Черниковка. Огнём охвачено 150 квадратных метров.

«Горение произошло в помещении электросетей завода, примерная площадь горения 150 квадратных метров. В настоящее время пожарные тушат возгорание. По оперативной информации, пострадавших нет», — приводит РИА Новости слова представителя башкирского МЧС.

Ранее News.ru писал о пожаре на НПЗ в Москве, в Капотне. Ему был присвоен третий номер сложности, в ликвидации принимали участие 160 человек. Люди не пострадали. Предположительно, причиной ЧП стало прогорание змеевика.


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