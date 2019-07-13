В результате атаки вооружённой группы людей на отель в провинции Бадгиз на востоке Афганистана пострадали 13 человек. Четверо из них погибли.
В 12:40 по местному времени трое боевиков вошли в гостиницу и открыли огонь. Двое из них были убиты. Ответственность за нападение на себя взяло запрещённое в России движение «Талибан», передаёт
Ранее News.ru писал, что число раненных при взрыве возле офиса национального управления безопасности Афганистана увеличилось до 179 человек. Все пострадавшие являются гражданскими лицами.