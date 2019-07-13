https://static.news.ru/photo/794fa378-a562-11e9-aacf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

В результате атаки вооружённой группы людей на отель в провинции Бадгиз на востоке Афганистана пострадали 13 человек. Четверо из них погибли.

В 12:40 по местному времени трое боевиков вошли в гостиницу и открыли огонь. Двое из них были убиты. Ответственность за нападение на себя взяло запрещённое в России движение «Талибан», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что число раненных при взрыве возле офиса национального управления безопасности Афганистана увеличилось до 179 человек. Все пострадавшие являются гражданскими лицами.