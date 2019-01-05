Российских моряков могут освободить через две недели

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Похищенные пиратами в Гвинейском заливе российские моряки могут быть освобождены в течение двух-трёх недель. Такого мнения придерживается эксперт в сфере морского права Михаил Войтенко.

По его словам, сроки освобождения моряков зависят от активности компании — владельца судна и того, насколько дипломатично она проведёт переговоры с похитителями.

Войтенко предположил, что россияне попали в плен к нигерийским пиратам. От сомалийских их отличает полная закрытость и отсутствие какой-либо информации.

В беседе с РИА Новости эксперт добавил, что подобные случаи происходят в Гвинейском заливе регулярно. Похищений моряков можно было бы избежать при наличии на судах вооружённой охраны. Однако против этого выступают многие западноафриканские государства, ЮАР, Индия и ещё ряд стран.

Ранее News.ru писал о том, что посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение шести российских моряков с борта судна MSC Mandy, шедшего под панамским флагом. Численность его экипажа насчитывает 24 человека — 23 россиянина и один украинец.