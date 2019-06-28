https://static.news.ru/photo/e4dd3336-996d-11e9-90b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба МЧС Бурятии

Восемь пострадавших во время жёсткой посадки самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеагарска продолжают стационарное лечение. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Она и 17-летний подросток наблюдаются в Детской республиканской клинической больнице.

По данным регионального Минздрава, женщина 60 лет получила перелом предплечья, мужчина 49 лет — ушиб коленного сустава. Они находятся на лечении в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Сообщается, что в ночь на пятницу, 28 июня, эти пациенты санавиацией были доставлены в Улан-Удэ. С врачами республиканских больниц по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой провели консультации специалисты московских клиник, в том числе НИИ Бурденко.

Главврач РКБ им. Н.А.Семашко Евгения Лудупова не исключила, что в связи с авиакатастрофой будут новые обращения.

Сейчас, думаю, в состоянии стрессовой реакции, поздней, отсроченной, будут пациенты обращаться, но мы считаем, что уже будет проявление обострения хронических заболеваний, — цитирует Лудупову « Интерфакс ».

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами на борту утром 27 июня совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений.

В результате аварии погибли два человека — командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Различные травмы получили 33 человека.

По факту жёсткой посадки Ан-24 возбуждено уголовное дело. Как писал News.ru, самолёт практически полностью сгорел и не подлежит восстановлению.