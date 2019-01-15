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Названо время возобновления работы метро на севере Москвы

twitter.com/metrooperativno

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Движение между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, временно закрытых из-за поступления воды, восстановят в ближайшие часы. Это произойдёт после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем.

«Движение между „Селигерской“ и „Петровско-Разумовской“ Люблинско-Дмитровской линии будет восстановлено в течение ближайших часов», — говорится в сообщении на странице Московского метрополитена в Twitter.

На предприятии добавили, что причины произошедшего будут определяться на разборе, совместно с Мосинжпроектом, Мосметростроем и государственным строительным надзором.

«Пока делать выводы преждевременно, но абсолютно точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет», — заявили в метрополитене.

Закрытый из-за поступления воды участок «салатовой» ветки метро Москвы возобновит работу после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем. Об этом сообщается на странице «Московский транспорт» в Twitter.

«Проведенное обследование специалистами МосМетро показало, что никаких проблем для инфраструктуры нет, после уборки грунта и доппроверки всех систем движение будет открыто», — говорится в сообщении.

Как писал ранее News.ru, станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды. Поезда ходят только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово».


#москва #метро
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