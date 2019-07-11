https://static.news.ru/photo/d0179340-a3c4-11e9-befc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Специалисты СК, Транснадзора и МЧС нашли предварительную причину взрыва на судна «ВФ Танкер-16» в порту Махачкалы, в результате которого погибли четыре человека.

Причиной взрыва могло стать попадание газа в машинном отделении судна, — сообщил начальник Каспийского отдела Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по СКФО Арсен Самедов.

По предварительном данным, в машинном отделении образовалась облако. Механик, почувствовав запах газа, закрыл все клапаны, но этого оказалось недостаточно.

Была какая-то искра, произошёл взрыв и задымление, — сказал Самедов.

Каким образом газ попал в помещение, выясняют специалисты. На месте на данный момент работают криминалисты и специалисты лаборатории МЧС, информирует ТАСС .

Взрыв произошёл во время перекачки нефтепродуктов с утром 11 июня в порту Махачкалы. Южным следственным управлением Следственного комитета на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Порталу News.ru удалось выяснить, что судно может иметь отношение к туркменскому нефтетрейдеру Vitol, который использовал слишком старые танкеры. Так, Vitol зафрахтовала танкеры Mekhanik Voronkov и Grigoriy Bugrov, которым в настоящее время насчитывается 48 и 45 лет соответственно. Оба корабля принадлежат Trans-Flot JSC, являющейся их оператором и находящейся в чёрном списке OFAC. Эксперты опасаются, что дальнейшее использование таких кораблей может привести к экологической катастрофе.