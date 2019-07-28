https://static.news.ru/photo/9537626c-b0be-11e9-ab9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стал известен предположительный мотив убийства девушки-блогера на съёмной квартире в Москве. Её тело обнаружили 27 июля.

По предварительным данным, убийство было совершено на почве ревности. По данным РЕН ТВ , девушка в ближайшие дни собиралась отправиться в Голландию с состоятельным 52-летним поклонником. При этом она продолжала поддерживать отношения и с бывшим 32-летним возлюбленным, который её сильно ревновал.

Сообщается, что следователи уже допросили молодого человека погибшей девушки. По словам мужчины, последний раз он видел её накануне вечером. Он рассказал, что между ними не было конфликта, они попрощались и она уехала к себе домой.

Как писал News.ru, тело девушки обнаружил арендодатель. С ним связались обеспокоенные родители погибшей, сказали, что она перестала выходить на связь. Сообщалось, что ей перерезали горло и оставили голой в чемодане.