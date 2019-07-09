https://static.news.ru/photo/12401d68-9de5-11e9-8094-fa163e074e61_1024.jpg AC-31 «Лошарик» Фото: Russian Archive/Global Look Press

Причиной пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России в Баренцевом море, мог стать взрыв экспериментального литиевого аккумулятора нового поколения.

По словам источников «Фонтанки» , «Лошарик» в момент инцидента находился в процессе стыковки с атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 «Оренбург», экипаж которой почувствовал ударную волну от взрыва.

Как заявили сразу пять собеседников издания, авария действительно началась из-за короткого замыкания, однако в официальной версии не говорится о том, что после этого аккумулятор моментально разрядился и начался его тепловой разгон, который привёл к взрывам. Потушить возникший пожар водой не представлялось возможным, так как литиевую батарею можно только охлаждать.

При этом в открытых источниках указано, что на подводном флоте используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Официально никогда не говорилось, что российский подводный флот внедряет литий-ионные технологии.

В результате происшествия погибли 14 подводников, находившихся в носовых отсеках. Выжившие завершили стыковку, заглушили ядерный реактор, эвакуировались на подлодку и затопили батискаф, опасаясь распространения огня на БС-136 «Оренбург».

Ранее News.ru писал о том, что восстановление глубоководного аппарата после пожара 1 июля начнётся после того, как командование Военно-морского флота России утвердит график работ. Об этом заявил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, которая будет заниматься ремонтом аппарата.