Названы причины пожара на химзаводе Украины

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Пожар на алкеновом заводе «Карпатнефтехим» в Калуше Ивано-Франковской области Украины возник из-за нарушения правил техники безопасности «во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве».

В результате возникла серьёзная угроза последствий в состоянии производственных объектов предприятия, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Специалисты запретили тушить пожар, поэтому охлаждались соседние здания. Инженерно-технический персонал перекрыл все задвижки, и пирогаз исходил из повреждённой трубы.

«Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, до сих пор продолжается процесс тления. На месте создан штаб пожаротушения», — говорится в сообщении МЧС.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Нарушителю грозит штраф в размере 50 МРОТ, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы до четырёх лет с возможностью лишения права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

Как сообщал News.ru, пожар также вспыхнул в помещении нефтеперерабатывающего завода Уфы, который расположен в микрорайоне Черниковка. Огнём охвачено 150 квадратных метров.