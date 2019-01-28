Названа причина отсутствия сигнализации на картине Куинджи

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Сигнализация при краже из Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи не сработала, так как не была подключена к данному полотну. Об этом рассказала директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова.

По её словам, выставка была подготовлена на должном уровне, однако сигнализация по стандартам безопасности подключается не ко всем экспонатам.

«Стандарты безопасности не требуют подключения сигнализации к каждой картине, только к особо ценным экспонатам», — пояснила специалист РИА Новости.

Она подчеркнула, что сигнализационное оборудование стоит дорого, поэтому во время масштабной выставки не принято закрывать все картины специальными защитными лучами.

Ранее News.ru писал о том, что преступник вынул картину из рамы на глазах у посетителей и скрылся на автомобиле. Для отвлечения внимания от кражи сообщники злоумышленника украли дорогую шубу из гардероба галереи. Именно на вызов о пропаже верхней одежды изначально прибыл наряд полиции. В причастности к похищению картины подозревается один из сотрудников Третьяковской галереи.