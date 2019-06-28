https://static.news.ru/photo/aef759ac-9b54-11e9-8af1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/magcrime

Пожар на центральной ярмарке в Магнитогорске тушили более восьми часов. На месте возгорания работали свыше 90 человек и 29 единиц техники.

Сотрудники полиции выставили оцепление и не допускали на территорию рынка людей. Общая площадь горения составила 2300 метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в помещении павильона «Узбекская кухня», — сообщили в администрации города.

Центральную городскую ярмарку в Магнитогорске проверяли в июле 2018 года. Специалисты выявили много нарушений пожарной безопасности и выписали штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Челябинской области.

Следующая проверка планировалась на июль 2019 года, в МЧС заверили, что рейд будет проведён с особой тщательностью.

Возгорание возникло в 02:16 по местному времени, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь вспыхнул после празднования Дня города, писал News.ru.