https://static.news.ru/photo/ff26e004-a9e7-11e9-ab95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Причиной ЧП с самолётом Nordwind в Шереметьево могли стать нарушения при подготовке лайнера к вылету. Это могло привести к задымлению в салоне.

По предварительным данным, в результате предполагаемого нарушения техрегламента было допущено попадание технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха, — сообщил источник « Интерфакса ».

Инцидент произошёл в ночь на 19 июля. Экипаж принял решение прервать взлёт из-за запаха дыма на борту. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Они были доставлены в терминал и переоформлены на рейс. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.

Ранее News.ru писал, что на борту находились 187 человек. В результате спуска по трапам травмы получили восемь человек. Двоих госпитализировали.