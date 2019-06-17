https://static.news.ru/photo/942743ae-9103-11e9-a827-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maxim Chernavsky/www.imago-images.de/Global Look Press

Эксперты нашли возможную причину быстрого распространения огня в самолёте SSJ 100, сгоревшем в аэропорту Шереметьево. По их мнению, к гибели большого количества людей могла привести открытая задняя дверь пассажирской кабины.

Получается, что дым и огонь пошли в салон из открытой двери. Нельзя исключать, что именно этот факт послужил причиной значительного числа погибших, — объяснил URA.RU источник в МАК.

Согласно отчёту Межгосударственного авиационного комитета, рычаг навески находился в открытом положении. По некоторым данным, заднюю дверь лайнера пытался открыть бортпроводник Максим Моисеев, погибший, спасая пассажиров из хвостовой части самолёта.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее специалисты МАК опубликовали предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы. Они сообщили, что на воздушном судне были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, писал News.ru.