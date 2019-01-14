Названа предварительная причина взрыва в Шахтах

По предварительной версии, взрыв газового баллона в одной из квартир стал причиной частичного обрушения двух верхних этажей в одном из многоквартирных домов в городе Шахты Ростовской области.
«Скорее всего, взрыв баллона», — сказала ТАСС представительница местной газовой службы.
Она подчеркнула, что в настоящее время специалисты устанавливают точную причину инцидента.
Взрыв газа, произошедший утром 14 января, повредил четыре квартиры, расположенные на девятом этаже дома. Инцидент произошёл на улице Хабарова, дом 16.
В результате произошедшего пострадали 5 человек, 1 человек погиб.
Ранее News.ru писал о том, что на месте частичного обрушения жилого дома в городе Шахты продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов вытащили ребёнка с матерью. Всего на данный момент спасены 8 человек.