https://static.news.ru/photo/689923be-a0a4-11e9-8756-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

История с исчезновением малайзийского самолёта Boeing 777 обрастает новыми подробностями. Эксперт по авиабезопасности Тим Термини предположил, что на борту воздушного судна мог находиться угонщик, который заранее проник в лайнер.

Он напомнил, что на данный момент существует ещё три версии гибели самолёта. Лайнер мог захватить пилот или пассажир судна. Кроме того, следствие не исключает, что к исчезновению «Боинга» может быть причастен кто-то на земле. Неизвестный мог испортить систему управления самолётом, в результате чего он потерпел крушение, передаёт The New York Post .

Пассажирское судно, следовавшее рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, бесследно пропало в марте 2014 года. На его борту находились свыше 220 человек. Обломки лайнера до сих пор не найдены.

Ранее News.ru писал, что к трагедии может быть причастен пилот воздушного судна Захария Ахмад Шах. По данным экспертов, именно он отклонил борт от курса, а затем лишил пассажиров лайнера кислорода, осуществив разгерметизацию на высоте 12 тысяч км. Похожую схему действий он отрабатывал на авиасимуляторе.