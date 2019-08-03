https://static.news.ru/photo/b97e0652-b5d3-11e9-b320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

В экстренных службах Москвы назвали основную версию причины пожара на улице Дубининской. Там уточнили, что возгорание могло возникнуть из-за использования открытого огня.

Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами, — сообщил источник РИА Новости .

Пожар начался рано утром 3 августа. Площадь возгорания составила 5 тысяч кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный. Он был госпитализирован, писал News.ru.