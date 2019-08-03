В экстренных службах Москвы назвали основную версию причины пожара на улице Дубининской. Там уточнили, что возгорание могло возникнуть из-за использования открытого огня.
Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами, — сообщил источник РИА Новости.
Пожар начался рано утром 3 августа. Площадь возгорания составила 5 тысяч кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный. Он был госпитализирован, писал News.ru.