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Названа цель эсминцев США в Балтийское море

D. L. "Paul" Farley/wikipedia.org

происшествия [ версия для печати ]

Вашингтон решил проверить на прочность командование Военно-морского флота (ВМФ) России и эффективность взаимодействия российских сил, направив эсминцы ВМС США в Чёрное и Балтийское моря.

Американские эсминцы Gravely и Porter появились у российских берегов 20 января. При этом ранее в Чёрное море зашёл эсминец Donald Cook.

По словам экспертов, силы Балтийского флота начали слежение за маневрами американских кораблей, что подразумевает знание места и действий противника, готовность его уничтожить. В военно-морском сленге это называется «следить оружием».

«С военной точки зрения два эсминца не представляют никакой угрозы, а к российскому побережью их направили в качестве разведчиков», - считает экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Он отметил, что такими походами США также стараются показать своим союзникам, в том числе и по НАТО, что эти страны пользуются поддержкой своих старших партнеров.

«Также у США есть большое желание продемонстрировать России, что Америка является важным военно-политическим игроком в европейском регионе», - заключил эксперт.

Он добавил, что на откровенные провокации корабли США не пойдут, так как слишком велики риски.

Ранее News.ru писал о том, что Корабли Балтийского флота взяли под контроль американские эсминцы «Грейвли» и «Портер», которые вошли в акваторию Балтийского моря. Как сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации, на сопровождение американские суда взяли корветы «Бойкий» и «Сообразительный».


#сша #эсминцы #Балтийскоеморе #Балтика
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