ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.
В ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находилось 12 человек, во внедорожнике — двое. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает
News.ru ранее писал, что в ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser погибли граждане Таджикистана. Автокатастрофа произошла около 05:00 мск в Сасовском районе Рязанской области.
По последним данным, погибли семь человек, восемь получили различные травмы.