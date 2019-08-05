https://static.news.ru/photo/6c966c08-b80d-11e9-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ярославское направление/vk.com

ДТП на трассе М-5 в Рязанской области, в котором погибли семь человек, по предварительным данным, произошло по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

В ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находилось 12 человек, во внедорожнике — двое. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ТАСС .

News.ru ранее писал, что в ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser погибли граждане Таджикистана. Автокатастрофа произошла около 05:00 мск в Сасовском районе Рязанской области.

По последним данным, погибли семь человек, восемь получили различные травмы.