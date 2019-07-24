Оппозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Соответствующее решение вынес Симоновский суд Москвы.
Оппозиционер попросил суд отсрочить исполнение его наказания, поскольку он должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму 27 июля и на концерте Rammstein. Однако это прошение было отклонено, передаёт «
Пикеты и акции начались около здания Мосгоризбиркома после того, как инстанция отказалась регистрировать кандидатами в депутаты нескольких независимых самовыдвиженцев. Комиссия забраковала их подписи и отказала в участии в выборах. 21 июля в поддержку независимых кандидатов прошёл многотысячный санкционированный митинг.
Как писал News.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова прокомментировала очередное задержание своего подзащитного.