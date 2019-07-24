https://static.news.ru/photo/853ec872-9c3d-11e9-91b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: cikrf.ru/Global Look Press

Оппозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Соответствующее решение вынес Симоновский суд Москвы.

Оппозиционер попросил суд отсрочить исполнение его наказания, поскольку он должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму 27 июля и на концерте Rammstein. Однако это прошение было отклонено, передаёт « Интерфакс ».

Пикеты и акции начались около здания Мосгоризбиркома после того, как инстанция отказалась регистрировать кандидатами в депутаты нескольких независимых самовыдвиженцев. Комиссия забраковала их подписи и отказала в участии в выборах. 21 июля в поддержку независимых кандидатов прошёл многотысячный санкционированный митинг.

Как писал News.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова прокомментировала очередное задержание своего подзащитного.