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Нашедший на улице Калуги девочку оказался её отцом

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Житель Калуги, который обнаружил выброшенную на улицу новорождённую девочку, оказался её родным отцом. Таким образом молодой человек сымитировал «находку», чтобы избавиться от ребёнка.

В поисках родителей малышки правоохранители изучили записи с двух десятков камер видеонаблюдения и обошли квартиры в близлежащих домах.

Неожиданный результат был получен несколько дней спустя. Ребёнок оказался плодом любви «нашедшего» девочку на морозе юноши и его сожительницы. Та не состояла на учёте по беременности и рожала в домашних условиях, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По сути, как выяснилось, младенца никто и не выбрасывал. Молодой человек просто вызвал скорую помощь и передал ребёнка медикам, рассказав им вымышленную историю.

Родство родителей и ребёнка уже доказано с помощью генетической экспертизы.

Ранее News.ru сообщал о заявлении мужчины, который якобы обнаружил новорождённую девочку в мусорном баке. На улице в этот момент было 13 градусов мороза.


#дети #Калуга #калужскаяобласть
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