Эвакуация жителей проводится из домов, расположенных неподалёку от воинской части на юге Казахстана.
Официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов сообщил, что возгорание началось в арсенале, передаёт
Ранее News.ru писал, что по состоянию на 0:00 24 июня на территории РФ действует 74 лесных пожара, на которых проводятся мероприятия по тушению. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, республиках Мордовия и Саха (Якутия), Забайкальском крае.