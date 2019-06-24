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Восемь человек госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Они съели шаурму в Братске.

Представитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области рассказал, что все они покупали фастфуд в одной и той же торговой точке на улице Кирова. В ходе проверки обнаружено, что у сотрудников пункта...