https://static.news.ru/photo/cefdcf0a-b680-11e9-8b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Эвакуация объявлена в селе Усть-Ивановка Благовещенского села Амурской области из-за угрозы разрушения дамбы.

Сдерживающая воду в реке Зея дамба может прорваться и затопить несколько улиц. Самостоятельно эвакуировались в областной центр 45 жителей зоны риска, в пункты временного размещения доставили в ночь на 4 августа пятерых пожилых женщин, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, число подтопленных паводком жилых домов в Амурской области за сутки уменьшилось на 245 единиц. Об этом заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.