https://static.news.ru/photo/85f6c4c8-aef7-11e9-98cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодой мужчина жестоко избил 6-летнего мальчика в посёлке Вожега Вологодской области. Он признался, что в тот момент был под влиянием наркотиков и алкоголя.

Инцидент произошёл вечером 20 июля в районе улицы Связи. Мальчик катался на велосипеде, когда его подозвали два молодых человека. Они увели его за гаражи, где один из них «из хулиганских побуждений» напал на ребёнка.

[Он] схватил потерпевшего и нанёс ему несколько ударов. Мальчик потерял сознание. Подозреваемый перебросил потерпевшего и его велосипед через забор на территорию детского сада. Прохожим ребенок был обнаружен только из-за стонов, когда тот стал приходить в себя, — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Мальчика увезли в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По подозрению в преступлении задержан местный житель 24 лет. Дело открыто по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — «Причинение лёгкого вреда здоровью». В отношении молодого человека также расследуется дело об угоне. Их объединили в одно производство. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на 1 месяц 15 дней, то есть по 8 сентября 2019 года включительно, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Вологодской области.

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