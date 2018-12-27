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Полиция накрыла нарколабораторию в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

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По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудник полиции обнаружил у одного из пассажиров поезда Москва — Астрахань более 200 г наркотического средства МДМА. Он оказался наркокурьером. В ходе следствия были установлены лица, передающие ему наркотики для транспортировки. Их квартиры подверглись обыску. В результате было изъято более 9 кг МДМА и метамфетамина, а также 1,5 кг гашиша и марихуаны. В частном доме была обнаружена лаборатория по изготовлению наркотиков.

По данным следствия, в сутки нарколаборатория могла производить до 25 тыс. таблеток МДМА. Далее они транспортировались во все регионы РФ. В сумме было изъято 15 кг наркотиков и 30 кг сырья для их изготовления.

Ранее News.ru писал о том, что правительство РФ одобрило законопроект о порядке культивирования в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Целью документа является импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов.


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