Полиция накрыла нарколабораторию в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/78ca761c4e95d5396f56e89849451a4b/ac5391e3-efeb-4ec9-9d12-27928a5ee532_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудник полиции обнаружил у одного из пассажиров поезда Москва — Астрахань более 200 г наркотического средства МДМА. Он оказался наркокурьером. В ходе следствия были установлены лица, передающие ему наркотики для транспортировки. Их квартиры подверглись обыску. В результате было изъято более 9 кг МДМА и метамфетамина, а также 1,5 кг гашиша и марихуаны. В частном доме была обнаружена лаборатория по изготовлению наркотиков.

По данным следствия, в сутки нарколаборатория могла производить до 25 тыс. таблеток МДМА. Далее они транспортировались во все регионы РФ. В сумме было изъято 15 кг наркотиков и 30 кг сырья для их изготовления.

Ранее News.ru писал о том, что правительство РФ одобрило законопроект о порядке культивирования в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Целью документа является импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов.