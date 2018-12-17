Напавший с ножом на полицейского мужчина арестован

https://news.ru/storage/news/f1111643909e5fe4ec52c74de5117aaf/67521924-f49a-4c90-b897-b96736435bf9_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.

Сержант, остановивший гражданина для проверки документов, был в бронежилете, рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Москва Юлия Иванова АГН «Москва». Полицейскому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по ст. 371 Уголовного кодекса. Согласно решению суда, он будет находиться под арестом до 15 февраля 2019 года, сообщила агентству пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.

Ранее News.ru сообщал, что 25-летний мужчина совершил нападение на сотрудников полиции в Саратове. Преступник в состоянии алкогольного опьянения сам пришел к КПП городского УМВД.