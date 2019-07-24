https://static.news.ru/photo/06e06aac-ae13-11e9-969a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Сыщики завершили следствие по делу о нападении муниципального чиновника из Хакасии на журналиста телеканала «Россия». Тот силой выставил корреспондента из кабинета.

Дело было открыто по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом). Сам инцидент произошёл в мае 2019 года. Репортёр программы «Вести. Дежурная часть» пытался взять комментарий у главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Чиновник нецензурно обругал журналиста, а потом напал на него.

Зайцев попытался выхватить из рук потерпевшего микрофон и, применяя физическое насилие, стал выталкивать в сторону выхода, после чего, используя силовой прием, бросил на пол, причинив корреспонденту физическую боль, тем самым лишив журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности, — говорится в сообщении СКР.

Обвиняемый свою вину не признаёт, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знакомьтесь. Быдлочиновник глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. pic.twitter.com/plATAyjiN5 — Илиас Меркури (@imerkouri) 26 мая 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что против напавшего на журналиста чиновника возбудили новое уголовное дело. На этот раз он подозревается по пункту «в» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как утверждает следствие, Зайцев, используя свои полномочия, переоформил на своего знакомого предназначенный под строительство полигона ТБО земельный участок.

Позже передал его в дар другому человеку. Затем в течение 2010–2017 годов администрация Ширинского района арендовала этот участок у новых владельцев, а после выкупила его за 5 млн рублей.