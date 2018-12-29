Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка отправили на лечение

https://news.ru/storage/news/4263cb510bcb057c32a790bb82fad80d/c1c7cd57-4d32-4bf5-906f-8f7de513f11c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Подростка, напавшего на учеников и учителя в школе в Улан-Удэ, отправили на принудительное лечение. Нападение произошло 19 января 2018 года.

«По делу вынесено постановление в порядке главы 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о применении принудительных мер медицинского характера», — сказали в суде.

Утром 19 января ученик 9-го класса бросил два «коктейля Молотова» в кабинет одной из школ Бурятии, а после накинулся с топором на преподавателя и учеников 7-го класса. В результате произошедшего ранения получили семь человек, в том числе сам нападавший, который пытался совершить суицид. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Девочка впала в кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, писал News.ru.