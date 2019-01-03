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Мужчина при своей маме напал на таксиста за запрет курить

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пассажир столичного такси напал на водителя с ножом. Мужчину вывел из себя запрет на курение в салоне автомобиля.

По словам таксиста, он взял клиента 2 января в Южном Измайлово в районе улицы Челябинской. Пассажир захотел закурить, но получив отказ, потребовал остановиться. Он сказал, что вызовет другую машину.

Таксист сообщил диспетчеру об отмене заказа и остановился. В этот момент клиент начал бить его в лицо. После этого злоумышленник вышел из салона, распахнул водительскую дверь и начал избивать пострадавшего ногами.

«Потом его мама подошла, она с балкона все видела. А он вытащил нож из кармана и один удар мне в левую сторону нанес, а второй удар прошел мимо. Я в машине закрылся, а он начал по машине бить, по стеклам», — рассказал таксист.

Он отметил, что его осмотрели медики и отпустили домой, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что громкое убийство произошло в центре Москвы. Около парка Горького мужчина зарезал таксиста, а после попытался скрыться.


#запрет #нападение #такси #нож #курение
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