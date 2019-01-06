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Нападение на татарского активиста произошло в Крыму

Риза Асанов facebook.com/Риза Асанов

Риза Асанов

происшествия [ версия для печати ]

Движение «Свободный Крым» приняло 5 января решение обратиться в прокуратуру республики с требованием публичного расследования нападения на крымскотатарского активиста Ризу Асанова. Об этом сообщила представитель организации Эмине Ибраимова.

«Недавний случай с нападением среди бела дня на крымскотатарского активиста Ризу Асанова и угрозы в его адрес — это сигнал для всех активистов, потому что следующим может быть кто угодно из нас. И мы приняли решение обратиться в прокуратуру Крыма с требованием информировать нас о проводимом расследовании данного инцидента. В начале рабочей недели я лично отправлю это обращение в прокуратуру», — цитирует Ибрагимову «Крым.Реалии».

Нападение на Асанова произошло утром 2 января в окрестностях города Белогорска. Неизвестные избили его предметом, похожим на дубинку, после чего высказали угрозы убийства при следующей встрече. Активист связывает атаку злоумышленников со своей активной гражданской позицией. Он обратился в больницу, где ему диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Также Асанов обратился с заявлением о совершённом преступлении в полицию.

Как сообщал News.ru, в ноябре украинскую журналистку Алёну Савчук не пустила в Крым ФСБ, запретив ей въезжать на территорию России в течение десяти лет. Спецслужба обосновала своё решение обеспечением обороноспособности и безопасности государства.


#нападение #крым #татары
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