USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,283 $   Brent61.51 $ Bitcoin3,558.53 $
МОСКВА-15°C12:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Нападавшего на женщин маньяка будут судить в Екатеринбурге

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Суд над 49-летним маньяком-насильником, который орудовал более 20 лет, начинается в Екатеринбурге. Пострадавшими от его действий стали 12 горожанок, одну из которых он убил.

Своих жертв мужчина искал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Он нападал на них, грабил и насиловал. О первом преступлении стало известно в 1992 году. С тех пор его пытались найти. Преступник собирался покинуть страну, однако его удалось задержать.

«МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек. Преступления, совершенные злоумышленником, не остались безнаказанными, благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее News.ru писал о том, что жители города Кургана в социальных сетях жалуются на маньяков, которые разгуливают около школ и нападают на детей. Один из таких случаев уже нашёл подтверждение. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.


#суды #екатеринбург #маньяки
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 23:40, 20 января 2019
В Британии убийцу выдали фитнес-часы
в мире 09:21, 3 января 2019
Маньяка казнили в КНР через 30 лет после первого убийства
общество 08:19, 10 декабря 2018
«Ангарского маньяка» осудили за десятки новых убийств
Лента новостей
происшествия 12:23
Девятиклассник устроил стрельбу у школы в Красноярском крае
чемпионат мира-2018 12:22
Приехавшие на ЧМ 2018 иностранцы нелегально остаются в РФ
экономика 12:13
Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа
в мире 12:04
Авиадебошир вынудил пилотов сесть в Ницце вместо Туниса
спорт 12:00
Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора
Другие новости
происшествия 12:23
Девятиклассник устроил стрельбу у школы в Красноярском крае
происшествия 11:03
Запрещённый табак из Азии изъяли на вокзале в Москве
происшествия 11:03
Известный пассажирам метро «дедушка с баяном» скончался
происшествия 10:41
Дело о пожаре в шашлычной Адлера передано в суд
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top