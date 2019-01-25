Нападавшего на женщин маньяка будут судить в Екатеринбурге

https://news.ru/storage/news/804d7583917ebb60d5afb847e9a06f01/b47204b9-4c43-4c9e-b257-3e29ea0a30b9_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Суд над 49-летним маньяком-насильником, который орудовал более 20 лет, начинается в Екатеринбурге. Пострадавшими от его действий стали 12 горожанок, одну из которых он убил.

Своих жертв мужчина искал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Он нападал на них, грабил и насиловал. О первом преступлении стало известно в 1992 году. С тех пор его пытались найти. Преступник собирался покинуть страну, однако его удалось задержать.

«МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек. Преступления, совершенные злоумышленником, не остались безнаказанными, благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее News.ru писал о том, что жители города Кургана в социальных сетях жалуются на маньяков, которые разгуливают около школ и нападают на детей. Один из таких случаев уже нашёл подтверждение. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.