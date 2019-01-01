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Налётчики насмерть забили сотрудника магазина в Москве

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные злоумышленники жестоко избили мужчину при попытке ограбления одного из магазинов Fix Price. От полученных травм и переломов пострадавший скончался.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, на Маломосковской улице. Грабители проникли в магазин и напали на контролёра торгового зала. Избив его, злоумышленники забрали денежный ящик кассового аппарата. Их добыча составила всего 126 рублей, передаёт РЕН ТВ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что грабители похитили из автомобиля в Москве сумку, в которой было 59 тысяч долларов. Первоначально сообщалось, что преступники ограбили инкассаторов, однако позднее эта информация была опровергнута — от их действий пострадало частное лицо.


#москва #происшествия #грабители
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