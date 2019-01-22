НАК: пассажиры находятся в самолёте вместе с захватчиком

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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что расширена зона оцепления возле аэропорта Ханты-Мансийска, где нештатно сел самолет Сургут — Москва. Кроме того, в НАК подтвердили, что все пассажиры находятся в самолете вместе с захватчиком.

В НАК также отметили, что командир самолёта, курс которого потребовал изменить пассажир, принял единственно правильное решение — сесть в Ханты-Мансийске. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для предотвращения «негативных последствий» после данного рейса. Об этом сообщает «Ридус».



По предварительной информации, злоумышленник захватил пассажиров данного рейса. Однако пассажиры захваченного самолета публикуют в социальных сетях видео, на которых нет признаков паники. Люди спокойны и сидят на своих местах на борту самолёта.

Ранее борт A1515 Сургут — Москва, пассажир которого потребовал развернуть самолёт и направить его в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске. По данным мониторинговых сайтов, время посадки — 14:26. Судно должно было приземлиться в Шереметьево. На его борту находились 75 человек. Представители «Аэрофлота» отметили, что из-за инцидента самолёт будет задержан на десять часов.

Как писал News.ru, сверхзвуковой бомбардировщик разбился в Мурманской области. Военный самолёт Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку. На борту военного самолёта Ту-22М3 находился экипаж из четырёх человек — командира, помощника командира, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили командир и штурман.