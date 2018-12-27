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Тело пропавшей две недели назад женщины нашли в багажнике

Сергей Булкин/News.ru

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В Перми мать двоих детей, пропавшая 12 декабря, найдена мёртвой в багажнике арендованной машины.

По подозрению в убийстве задержан муж покойной. Ранее он заявлял, что женщина ушла из дома после ссоры в неизвестном направлении. По предварительной версии следствия, во время перепалки муж до смерти избил Елену Жигало, после чего пытался скрыть следы преступления.

«Тело пропавшей … было обнаружено в багажнике арендованного мужчиной автомобиля на одной из стоянок в Дзержинском районе краевого центра. 29-летний муж женщины задержан по подозрению в ее убийстве», — сообщают в полиции.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой.


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