Тело четвёртой жертвы взрыва в Париже нашли под завалами

https://news.ru/storage/news/0c2832f442b48ccd0b6a7893e54a2e7a/dfa5c539-2fda-4789-a36c-6b7237eb5242_850.jpg Emily Molli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Под завалами пекарни в Париже, где произошли взрыв и пожар в связи с утечкой газа, найдено тело еще одной погибшей.

Число жертв трагедии увеличилось до четырёх, информирует французская радиостанция France Info, ссылаясь на сообщение прокурора Парижа.

По данным журналистов, на месте ЧП на данный момент работают 30 сотрудников экстренных служб города. После тщательной проверки здания архитекторы требуют укрепить соседние здания.

12 января утром в центре Парижа произошёл взрыв в булочной. По уточнённым данным, три человека погибли, более десяти получили ранения. Полиция считает, что в кафе взорвался газ, но владелец заведения уверяет, что на кухне используется только электрическое оборудование. В результате ЧП получил ранение гражданин Украины. Он проживал в гостинице напротив дома, где произошёл взрыв, писал News.ru.