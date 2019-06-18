https://static.news.ru/photo/4492445a-919a-11e9-9191-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Миронов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Правоохранительные органы обнаружили предсмертную записку бывшего главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Она была обнаружена рядом с телом погибшего в его доме в Подмосковье.

Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России, — приводит текст послания агентство URA.RU .

Тело экс-начальника СвЖД было обнаружено 17 июня в его коттедже на Рублёвке. По предварительным данным, мужчина, находящийся под следствием по делу о получении взятки, покончил с собой. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе СвЖД, писал News.ru.