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Находящимся в шахте горнякам помогут кислородные баллоны

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Заблокированные на горящем руднике в Соликамске рабочие могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве.

По словам источника в оперативном штабе на месте происшествия, каждый баллон рассчитан на час использования.

«В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении», — отметил он в комментарии «Интерфаксу».

В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», находятся рабочие подрядной организации УЭС-30. Они вели работы по бетонированию.

Ранее News.ru писал, что вспышка метана могла стать причиной пожара в шахте в Соликамске. Она могла произойти как в связи с естественными процессами, так и с возможным нарушением технологического процесса.


#пожар #ШАХТЕРЫ #ШАХТА #РУДНИК #Соликамск #горняки
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