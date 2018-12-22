Находящимся в шахте горнякам помогут кислородные баллоны

https://news.ru/storage/news/ccf99e1174b56bdd5cfb7d31b0b93baf/0b2aa402-a617-4f9f-a416-64ee95534102_850.jpg Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Заблокированные на горящем руднике в Соликамске рабочие могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве.

По словам источника в оперативном штабе на месте происшествия, каждый баллон рассчитан на час использования.

«В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении», — отметил он в комментарии «Интерфаксу».

В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», находятся рабочие подрядной организации УЭС-30. Они вели работы по бетонированию.

Ранее News.ru писал, что вспышка метана могла стать причиной пожара в шахте в Соликамске. Она могла произойти как в связи с естественными процессами, так и с возможным нарушением технологического процесса.