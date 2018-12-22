Находящимся в шахте горнякам помогут кислородные баллоны

Заблокированные на горящем руднике в Соликамске рабочие могут воспользоваться кислородными баллонами, которые позволяют дышать в безвоздушном пространстве.
По словам источника в оперативном штабе на месте происшествия, каждый баллон рассчитан на час использования.
«В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении», — отметил он в комментарии «Интерфаксу».
В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», находятся рабочие подрядной организации УЭС-30. Они вели работы по бетонированию.
Ранее News.ru писал, что вспышка метана могла стать причиной пожара в шахте в Соликамске. Она могла произойти как в связи с естественными процессами, так и с возможным нарушением технологического процесса.