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Надругавшихся над сверстником школьников отпустили из СИЗО

Сергей Лантюхов/News.ru

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Двум школьникам, избившим в Москве сверстника, изменили меру пресечения. Мосгорсуд отменил постановление Чертановского суда и поместил подростков под домашний арест, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По словам родственника одного из обвиняемых, «в суде стало известно, что потерпевшему не был причинён тяжкий вред здоровью и уже на восьмой день после инцидента он вышел в школу», рассказал «Интерфаксу» Мельников.

Чертановский суд Москвы 27 октября 2018 года арестовал двух 14-летних восьмиклассников. Их задержали после избиения 15-летнего девятиклассника той же школы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство» (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СК России, используя в качестве повода конфликт в соцсетях, подростки нанесли множественные удары по голове и спине в жизненно важные органы сверстника. Потерпевший был госпитализирован.

Ранее News.ru писал о драке между осуждённым за многомиллионное мошенничество и судебными приставами в Череповце. Поводом стало списание денег со счёта.


#избиения #москва #школа
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