Главу полиции Чехова задержали за незаконный оборот оружия

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Подмосковные следователи задержали начальника ОМВД по городскому округу Чехов Андрея Большакова. Его подозревают в незаконном обороте оружия.

«Задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета в ходе обыска в загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова обнаружили боевой пистолет со спиленными номерами. При обыске также были изъяты документы и электронные носители. Большаков, а также его подчинённые подозреваются в причастности к фальсификации доказательств по другим уголовным делам. Кроме того, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехова подозревают в получении крупной взятки.