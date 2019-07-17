https://static.news.ru/photo/0df76836-a88c-11e9-b63a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/drugoros

Полицейские в городе Тольятти Самарской области задержали активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Ивана Ибрагимова, напомнив ему про 1937 год. Об этом сообщил сам оппозиционер.

Ибрагимова задержали 16 июля после того, как он раздавал листовки рядом с местом проведения митинга КПРФ. Заявители мероприятия сочли, что активист якобы намерен устроить провокацию и передали раздаточный материал полиции, пишет « ОВД-инфо ».

Сотрудники МВД задержали Ибрагимова и вызвали сотрудника ФСБ. Последний, по словам активиста, «вёл себя уважительно», а полицейские якобы говорили, что нацбола «опустят на красной зоне» и «расстреляют на заднем дворе», потому что «1937 год ещё не закончился».

Силовики намеревались составить на Ибрагимова административный протокол о нарушении правил публичных мероприятий, но в итоге не сделали этого.

Как писал News.ru, ранее Магасский суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Адвокат Магомед Аушев уверен в невиновности подзащитного и полагает, что его пытали после задержания.