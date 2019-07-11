Неизвестный напал на журналистку агентства «Bloomberg» Ольгу Танас в центре Москвы. Девушке удалось вырваться и убежать.
Инцидент произошёл 10 июля около 9 утра возле гостиницы «Националь» на Моховой.
Полицейским Ольга рассказала, что мужчина без объяснения причин попытался «поднять её за ноги».
Сейчас правоохранители проводят проверку, злоумышленника ищут, сообщает Telegram-канал «
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