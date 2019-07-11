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По предварительным данным, неправильное ведение сварочных работ послужило причиной взрыва двух баллонов с газовоздушной смесью в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили источники News.ru.

Как ранее писал News.ru, с 11-го этажа здания по адресу: ул. Бестужевых, д. 12, где начался пожар, спасли одного и эвакуировали восемь человек. Газовоздушный хлопок баллонов произошёл при проведении сварочных...