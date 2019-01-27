На востоке Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон

https://news.ru/storage/news/b8960d9e7cd901507b4b5fe6109f0345/a5d6366f-9f28-4281-8e68-7b6e6e4e00a4_850.jpg Вадим Жернов/РИА Новости

Газовый баллон взорвался в 9-этажном жилом доме на востоке Москвы. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома № 23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона», — передаёт слова собеседника РИА Новости.

Возгорание полностью ликвидировано. Информация о пострадавших выясняется.

Как ранее писал News.ru, 26 января под Саратовом во время свадьбы взорвался газовый баллон в подсобном помещении ресторана, последовал пожар.

29 человек получили ожоги тела от 2% до 7%, большинство из них были госпитализированы.