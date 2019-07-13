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Пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара на производстве сои в Краснодарском крае увеличилась до 1,2 тысячи кв. м. Загорелись ёмкости с маслом.

Происходит горение в цехе по производству сои на территории масложирового перерабатывающего комплекса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС по повышенному рангу. Происходит горение ёмкостей с маслом. Площадь пожара составляет 1200...