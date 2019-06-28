https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура требует возбудить уголовные дела против сотрудников отдела полиции по Басманному району Москвы. Надзорное ведомство считает необходимым привлечь их за халатность после серии отравлений газировкой.

Ненадлежащее исполнение лицами своих должностных обязанностей при наличии информации о серийных, однотипных нападениях с использованием отравляющих веществ, позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления, — приводит «Интефакс» слова руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.

Надзорное ведомство направит материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских.

В прокуратуре отметили, что информация об «отравителе» у страже порядка появилась еще 8 июня. Тогда подозреваемый был в отделе полиции, при нём нашли чужие вещи — часы, очки, телефоны, банковские карты и документы жертв. Несмотря на это подозреваемого отпустили. И он продолжил совершать преступления.

Ранее News.ru писал о москвичке Людмиле Чижовой, ставшей жертвой этого злоумышленника. Девушка гуляла на Чистых прудах в компании своих друзей, когда к ним присоединился некий Мурат. Последнее, что она помнит, это как новый знакомый угощал всех фантой. Она сделала глоток, после чего очнулась уже в реанимации.

Девушка провела в коме несколько дней. Её и её друзей спасли прохожие, вызвавшие сразу скорую и полицию. Они даже помогли задержать предполагаемого злоумышленника — он шарил по сумкам и карманам. Но стражи порядка отпустили его под подписку о невыезде.

Этим делом, как говорит сама Чижова, до возникновения общественного резонанса никто серьёзно не занимался. Шумиху вызвала публикация в издании The Village, в котором пострадавшая работает фоторедактором. Её коллегам удалось выяснить, что жертв отравителя было не меньше 24 человек.

По подозрению в преступлении задержан 26-летний житель Кабардино-Балкарии.