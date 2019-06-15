https://static.news.ru/photo/2a5b7afc-8f5b-11e9-ae12-fa163e074e61_1024.jpg Станция Вязьма Фото: Vicpeters/commons.wikimedia.org

Лист кровли, снесённый ветром, упал на проходящий поезд на станции Вязьма в Смоленской области.

Об этом рассказали в экстренных службах региона, передаёт РИА Новости . Сильный ветер скоростью до 20 м/с повредил кровлю здания багажного отделения на станции.

Один из металлических листов упал на проходивший пассажирский поезд № 27 сообщением Москва — Брест. Произошла задержка. Через 26 минут после ЧП состав смог продолжить движение.

Ранее News.ru писал о том, что МЧС прогнозирует проливные дожди, град и сильный ветер на территории Москвы. Сотрудники экстренных служб просят автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.