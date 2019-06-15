Лист кровли, снесённый ветром, упал на проходящий поезд на станции Вязьма в Смоленской области.
Об этом рассказали в экстренных службах региона, передаёт
Один из металлических листов упал на проходивший пассажирский поезд № 27 сообщением Москва — Брест. Произошла задержка. Через 26 минут после ЧП состав смог продолжить движение.
Ранее News.ru писал о том, что МЧС прогнозирует проливные дожди, град и сильный ветер на территории Москвы. Сотрудники экстренных служб просят автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.