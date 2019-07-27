ОМОН вместе с сотрудниками полиции задержали почти 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, — сказал сотрудник полиции ТАСС.
Большое количество задержанных не являются жителями Москвы, подчеркнул представитель пресс-службы полиции.
Среди задержанных во время несанкционированной акции оказался и корреспондент газеты «Комсомольская правда» Роман Голованов. Как сообщили в редакции, он предъявил сотрудникам правоохранительных органов удостоверение, однако это не спасло его от задержания, ранее писал News.ru.