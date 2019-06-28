https://static.news.ru/photo/48d4770c-9a8e-11e9-93d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военный самолёт направили в Оренбургскую область на борьбу с природным пожаром. Здесь горит трава на площади 1,5 гектара вблизи города Новотроицк. Огонь пришёл из соседнего Казахстана.

После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций в Минобороны России самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По данным ведомства, огонь угрожает селу Хабарное, где проживают почти 2 тысячи человек. В самом Новотроицке введен режим ЧС.

Как писал News.ru ранее, лесными пожарами в России охвачено 15,4 тысячи гектаров. По состоянию на 0:00 24 июня на территории РФ действует 74 лесных пожара. Режим чрезвычайной ситуации районного масштаба введён в Рязанской области, республиках Мордовия и в Якутии.