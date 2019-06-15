Находясь в воздушном пространстве Белоруссии, командир российского Boeing-737, выполняющего рейс из Милана в Москву, недалеко от международного аэропорта Минск-2 доложил о срабатывании датчика разгерметизации.
Об этом сообщает «
Из-за возникшей критической ситуации самолёт запросил экстренное снижение.
Диспетчеры дали добро снизиться до семи тысяч метров, самолёт продолжил полёт в московский аэропорт Шереметьево, — рассказал собеседник агентства.
Как ожидается, в течение 10–15 минут судно покинет воздушное пространство Белоруссии и через 40 минут приземлится в Шереметьево.
Ранее два пьяных пассажира ночного рейса устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на самолёт до Москвы, писал News.ru.