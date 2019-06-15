https://static.news.ru/photo/60573fc8-9056-11e9-befa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Находясь в воздушном пространстве Белоруссии, командир российского Boeing-737, выполняющего рейс из Милана в Москву, недалеко от международного аэропорта Минск-2 доложил о срабатывании датчика разгерметизации.

Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на собственный информированный источник.

Из-за возникшей критической ситуации самолёт запросил экстренное снижение.

Диспетчеры дали добро снизиться до семи тысяч метров, самолёт продолжил полёт в московский аэропорт Шереметьево, — рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, в течение 10–15 минут судно покинет воздушное пространство Белоруссии и через 40 минут приземлится в Шереметьево.

Ранее два пьяных пассажира ночного рейса устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на самолёт до Москвы, писал News.ru.