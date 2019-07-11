https://static.news.ru/photo/2894a514-a3a5-11e9-8d8b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Петропавловск-Камчатский/vk.com

В селе Аянка Камчатского края накренился 12-квартирный дом. Из-за аномальной жары начала таять вечная мерзлота, на которой он построен.

В краевом правительстве сообщили, что из-за жары, нехарактерной в этот период для региона, тает верхний слой грунта и у дома начали смещаться сваи. Отмечается, что здание было построено в 1970-х годах. В нём живут более 50 человек, сейчас они временно размещены у родственников.

Как сообщает URA.RU , глава региона Владимир Илюхин поручил оказать необходимую поддержку жителям дома.

Отмечается, что Пенжинский район находится в зоне вечной мерзлоты, однако уже почти месяц температура в Аянке бьёт рекорды. Днём здесь воздух прогревался до 50 градусов.

Как писал News.ru, руководство программы экомониторинга Земли «Коперник» сообщило, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средние температуры на планете превысили прошлый рекорд, который был зафиксирован в июне 2016 года, на 0,1 градуса по Цельсию.