https://static.news.ru/photo/be2795a6-a27d-11e9-af83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заринский суд Алтайского края приговорил к трём годам и двум месяцам лишения свободы условно женщину, которая являлась опекуном семи детей. Она сломала ногу ребёнку из-за невыполненного домашнего задания.

Опекун, будучи недовольной отношением детей к учёбе, причиняла им побои, — говорится на сайте прокуратуры Алтайского края.

Кроме того, суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, а также в причинении вреда здоровью.

Как ранее писал News.ru, громкий скандал разгорается в Ярославской области. Приехавшие с проверкой сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обнаружили во дворе жилого дома пятилетнего ребёнка, привязанного к столбу за шею.